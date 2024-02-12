Жителя Омска отправили за решётку на 16 лет за госизмену и диверсию по заданию украинских кураторов

Житель Омска осуждён на 16 лет за диверсию по заданию кураторов с Украины

1:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В УФСБ России по Омской области сообщили о приговоре в отношении 22-летнего жителя Омска, осуждённого за попытку диверсии на железной дороге и государственную измену.

Фото: Фото пресс-службы УФСБ по Омской области

В органах госбезопасности рассказали, что осуждённый увлекался нацистскими идеями и входил в состав так называемого "Легиона Свобода России"* - террористической организации, деятельность которой под запретом на территории РФ. В ходе следствия было установлено, что омич, получив задание от кураторов с Украины, совершил диверсию на одном из объектов Западно-Сибирской железной дороги.

Также выяснилось, что украинские разведслужбы поручили ему вести наблюдение за военными частями, подведомственными Минобороны РФ. Но передать информацию на Украину преступник не успел — в июне прошлого года его задержали.

Приговором военного суда ему назначено наказание сразу по трём статьям УК РФ — "диверсия", "участие в террористической организации" и "государственная измена". В ближайшие 16 лет "диверсант" проведёт в колонии строгого режима, а первые три года — в тюрьме.

Осуждённый житель Омска, вероятнее всего, причастен к поджогу двух релейных шкафов в ночь на 4 июня 2023 года на перегоне Московка — Сыропятское в Омской области. Трагических последствий удалось избежать благодаря тому, что пожар заметил машинист проезжавшего мимо грузового поезда. Тогда на месте происшествия были найдены пустые бутылки из-под горючего. Огнём повредило системы сигнализации, централизации и блокировки, отвечающие за безопасность движения на данном участке железной дороги.

*Организация признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации