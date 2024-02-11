Мошенничество в Томске выходит на новый уровень: ущерб увеличился вдвое за один месяц

Резкое увеличение случаев дистанционного мошенничества в Томской области за январь 2024 года

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В январе 2024 года в Томской области зарегистрировано 359 случаев дистанционного мошенничества, что значительно больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Начальник УМВД России по Томской области отметил, что общий материальный ущерб вырос более чем в 2 раза, составив 77 миллионов рублей, по сравнению с 47 миллионами рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Tomsk.mk.ru.

Одной из распространенных схем мошенничества остается утверждение о просрочке договора на абонентский номер, при этом аферисты выдают себя за представителей различных организаций, убеждая жертв перечислить деньги на "безопасные счета".