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Мошенничество в Томске выходит на новый уровень: ущерб увеличился вдвое за один месяц

Резкое увеличение случаев дистанционного мошенничества в Томской области за январь 2024 года

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Происшествия

В январе 2024 года в Томской области зарегистрировано 359 случаев дистанционного мошенничества, что значительно больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Резкое увеличение случаев дистанционного мошенничества в Томской области за январь 2024 года
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Начальник УМВД России по Томской области отметил, что общий материальный ущерб вырос более чем в 2 раза, составив 77 миллионов рублей, по сравнению с 47 миллионами рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Tomsk.mk.ru.

Одной из распространенных схем мошенничества остается утверждение о просрочке договора на абонентский номер, при этом аферисты выдают себя за представителей различных организаций, убеждая жертв перечислить деньги на "безопасные счета".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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