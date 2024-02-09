Уголовка за косулю: омские охотники ответят за убийство животного

В информационном отделе БУ "Управление по охране животного мира" сообщили о задержании двух мужчин, которые были замечены в процессе незаконной охоты. В Полтавском районе Омской области инспектор охотничьего отдела остановил местного жителя, перемещавшегося на снегоходе и вооруженного огнестрельным гладкоствольным оружием.
При осуществлении патрулирования инспектор заметил снегоход, который преследовал трех косуль. На борту транспортного средства находились два человека, один из которых держал в руках оружие и произвел выстрел в животное, в результате чего одна из косуль была убита.
Инспектор пояснил, что охота на диких животных осуществлялась в запрещенные сроки с использованием транспортного средства, что является уголовным преступлением.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сотрудник управления подал заявление в правоохранительные органы, сообщает gorod55.ru.
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