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Уголовка за косулю: омские охотники ответят за убийство животного

Жителям Омской области грозит срок за убийство косули

0:59
Происшествия

В информационном отделе БУ "Управление по охране животного мира" сообщили о задержании двух мужчин, которые были замечены в процессе незаконной охоты. В Полтавском районе Омской области инспектор охотничьего отдела остановил местного жителя, перемещавшегося на снегоходе и вооруженного огнестрельным гладкоствольным оружием.

Жителям Омской области грозит срок за убийство косули
Фото: мвд.рф

При осуществлении патрулирования инспектор заметил снегоход, который преследовал трех косуль. На борту транспортного средства находились два человека, один из которых держал в руках оружие и произвел выстрел в животное, в результате чего одна из косуль была убита.

Инспектор пояснил, что охота на диких животных осуществлялась в запрещенные сроки с использованием транспортного средства, что является уголовным преступлением.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сотрудник управления подал заявление в правоохранительные органы, сообщает gorod55.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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