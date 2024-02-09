"Маринуемся в аэропорту": российские туристы не вылетели с Кубы из-за нехватки топлива для самолёта

Больше 300 граждан РФ не смогли вылететь с Кубы в Москву из‑за нехватки топлива

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Задержка рейса их Кайо-Коко в Москву из-за дефицита топлива привела к тому, что туристам пришлось семь часов ждать вылет. Они рассказали Телеканалу "360", что их начали заселять в отеле.

Фото: Openverse by dmytrok is licensed under CC BY-ND 2.0

Самолёт планировал лететь в РФ в 18:00 8 февраля. Однако рейс компании Nordwind перенесли на следующее утро, а потом и вовсе отменили. Около 300 граждан РФ собрались в аэропорту. Им выдали немного воды и бутерброды.

"До сих пор маринуемся в аэропорту… Просто жесть", — поделились пассажиры.

Туристов проинформировали, что нехватка топлива и технические сложности стали причиной произошедшего. Пассажиры возмутились произошедшим и кричали "Хотим домой!"

Через некоторое время туристам выдали багаж. Началось заселение в отель, который предоставила авиакомпания. Как сообщила её пресс-служба, новый вылет запланировали на 11:00 по местному времени.