"Маринуемся в аэропорту": российские туристы не вылетели с Кубы из-за нехватки топлива для самолёта

Задержка рейса их Кайо-Коко в Москву из-за дефицита топлива привела к тому, что туристам пришлось семь часов ждать вылет. Они рассказали Телеканалу "360", что их начали заселять в отеле.
Самолёт планировал лететь в РФ в 18:00 8 февраля. Однако рейс компании Nordwind перенесли на следующее утро, а потом и вовсе отменили. Около 300 граждан РФ собрались в аэропорту. Им выдали немного воды и бутерброды.
"До сих пор маринуемся в аэропорту… Просто жесть", — поделились пассажиры.
Туристов проинформировали, что нехватка топлива и технические сложности стали причиной произошедшего. Пассажиры возмутились произошедшим и кричали "Хотим домой!"
Через некоторое время туристам выдали багаж. Началось заселение в отель, который предоставила авиакомпания. Как сообщила её пресс-служба, новый вылет запланировали на 11:00 по местному времени.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.