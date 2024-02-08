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Люди просят о помощи из окон. На севере Москвы горит крыша дома на двух тысячах "квадратов"

На севере Москвы загорелся шестиэтажный жилой дом, люди просят о помощи из окон

0:33
Происшествия

На севере Москвы загорелся шестиэтажный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

На севере Москвы загорелся шестиэтажный жилой дом, люди просят о помощи из окон
Фото: официальная страница МЧС России

По данным ведомства, в доме загорелась кровля на площади двух тысяч "квадратов". Как пишет Telegram-канал 112, люди просят о помощи из окон горящего дома. Пожар в жилом доме на севере Москвы угрожает соседним домам и ТЦ, уточняет ТАСС.

На место вызова незамедлительно направлены службы города. Сведений о пострадавших не поступало.

Другая информация уточняется.

Пожар в жилом доме на севере Москвы
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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