Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Действительно ли работают кремы и сыворотки с ретинолом и аскорбиновой кислотой
Ученые выяснили причину "ржавения" крокодилов в национальном парке Непала
После Миттерана Байден пообщался с покойным Колем
Врач Павлова назвала связь между экстремальным закаливанием и проблемами со здоровьем
ВЦИОМ: россиянки признаны самыми красивыми женщинами
Секреты без запаха: породы собак, у которых нет неприятного аромата
Бортпроводник рассказал, что происходит в туалетах самолета
Политолог Таран: ВС России уничтожили 90% поставленного Украине западного оружия
Эксперты оценили отличия в выгоде между содержанием личного авто, каршерингом и такси
В Белгороде сирены включены, жителям приказано спуститься в укрытия

В Белгороде объявлена угроза ракетного обстрела

0:36
Происшествия

В 14:00 8 февраля жители областного центра Белгорода внезапно оказались в состоянии тревоги, когда сирены объявили ракетную опасность.

В Белгороде объявлена угроза ракетного обстрела
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Город был встревожен, и рекомендации от РСЧС были ясны: спуститься в укрытия и не подходить к окнам. Это не первый случай объявления ракетной опасности в Белгороде, аналогичная ситуация произошла и в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает bel.ru.

Событие вызвало тревогу среди местных жителей и оставило много вопросов о причинах такого решения и дальнейших шагах для обеспечения безопасности горожан.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
В России описали сценарий войны России и НАТО
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
Вашингтон напугал мир Россией и заработал миллиарды долларов на продаже оружия Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Вкус напомнит популярные конфеты: приготовьте домашний шербет - в разы вкуснее магазинного
Вкус напомнит популярные конфеты: приготовьте домашний шербет - в разы вкуснее магазинного
Последние материалы
Нужно ли добавлять дополнительные элементы в грунт для рассады?
Президент США Байден: Украина находится в критической ситуации из-за отсутствия помощи
Война в Газе: стагнация и разочарование для промежуточных посредников
Дрожжевые рогалики с корицей: ароматная выпечка для зимних чаепитий
Российский Су-35С уничтожил одного из лучших украинских лётчиков
Боровой* объяснил отказ Зеленского дать интервью Карлсону слабостью главы Украины
Составлен топ-7 автомобилей, водители которых чаще всего превышают скорость
Врачи выявили у Александра Панкратова-Чёрного перелом пяти рёбер
Британия уничтожает ненужные аппараты ИВЛ, игнорируя запросы Украины
Песков: Карлсона защищать не нужно — он может сам постоять за себя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников