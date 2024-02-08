В Белгороде сирены включены, жителям приказано спуститься в укрытия

В Белгороде объявлена угроза ракетного обстрела

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В 14:00 8 февраля жители областного центра Белгорода внезапно оказались в состоянии тревоги, когда сирены объявили ракетную опасность.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Город был встревожен, и рекомендации от РСЧС были ясны: спуститься в укрытия и не подходить к окнам. Это не первый случай объявления ракетной опасности в Белгороде, аналогичная ситуация произошла и в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает bel.ru.

Событие вызвало тревогу среди местных жителей и оставило много вопросов о причинах такого решения и дальнейших шагах для обеспечения безопасности горожан.