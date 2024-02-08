Складские против охраны: сотрудники Wildberries устроили массовую драку в Электростали, к делу подключилась прокуратура

Массовую драку устроили сотрудники Wildberries в подмосковной Электростали

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура проводит проверку после сообщений о массовой драке между складскими работниками и сотрудниками охраны на складе компании Wildberries в городе Электросталь Московской области.

Фото: flickr.com by Secom Bahia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Потасовка, в который, по предварительным данным, приняли участие до 100 человек, началась из-за пустяка — бригадир обратил внимание одного из сотрудников склада Wildberries на нарушение регламента при погрузке товара. Разгорелся конфликт, к которому подключились другие складские работники, после на место прибыли охранники, которые тоже включились в драку. Остановить происходящее смогли лишь полицейские.

Правоохранители выявили 13 самых активных участников массовой драки, их опросили, чтобы уточнить детали случившегося. Было установлено, что сильнее других в драку лезли 10 складских работников, которые "сцепились" с восьмерыми охранниками, остальные, по словам опрошенных, большую часть времени пассивно наблюдали за происходящим.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту массовой драки. Кроме того, надзорный орган оценит соблюдение администрацией склада трудового законодательства и техники безопасности. В свою очередь, руководство Wildberries заявило, что проведёт внутреннюю проверку.