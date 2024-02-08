Менеджер радиостанции, с которой украли 60-метровую антенну, изумлён: "Теперь я видел всё"

Fox News: в Алабаме украли 60-метровую радиовышку

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

В Алабаме украли 60-метровую антенну с местной радиостанции WJLX, передаёт в среду Fox News.

Фото: Freepik

Хищение произошло тайно, о нём стало известно, когда к месту, где стояла мачта высотой 200 футов (более 60 метров) прибыла бригада ландшафтных дизайнеров для благоустройства территории.

"Они украли всё оборудование из здания, перерезали растяжки, идущие к башне, и КАКИМ-ТО образом сумели снести 200-футовую башню и вывезти её с территории", — изумлены работники станции.

Менеджер радио WJLX Бретт Элмор до сих пор не может понять, как воры сумели скрыться со своей громоздкой добычей.

"Я занимаюсь радиобизнесом всю свою жизнь, причём профессионально занимаюсь этим 26 лет, и могу сказать, что никогда не слышал ни о чём подобном. Могу сказать, что теперь я видел всё", — признался он.

Элмор предупредил, что это преступление можно отнести к разряду федеральных, поскольку оно совершено в отношении объекта, имеющего государственную лицензию. Он заверил, что приложит все усилия к поиску злоумышленников. А пока WJLX обсуждает с Федеральной комиссией по связи (FCC) получение временного разрешения на вещание другими способами.