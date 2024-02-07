Стали известны последствия удара ВСУ по Шебекино 7 февраля

В результате атаки ВСУ по городу Шебекино 7 февраля пострадали два сотрудника местного предприятия

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

7 февраля произошла атака со стороны Вооруженных сил Украины на город Шебекино, расположенный в Белгородской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Под обстрел попала территория местного промышленного предприятия, пострадали два его сотрудника. Мужчина получил осколочное ранение руки, а женщину контузило. Состояние пострадавших потребовало их госпитализации, и их доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде, где им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает bel.ru.

Прямое попадание артиллерийского снаряда на территорию стоянки предприятия привело к повреждению десяти автомобилей и пробоине кровли одного из цехов. На место происшествия приехали оперативные службы, занимающиеся оценкой ущерба и восстановлением нормального функционирования предприятия.

Губернатор Вячеслав Гладков осведомил о текущей ситуации, подчеркнув, что все необходимые медицинские услуги предоставляются пострадавшим, и что правоохранительные органы работают над обеспечением безопасности населения и предприятия.