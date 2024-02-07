7 февраля произошла атака со стороны Вооруженных сил Украины на город Шебекино, расположенный в Белгородской области.
Под обстрел попала территория местного промышленного предприятия, пострадали два его сотрудника. Мужчина получил осколочное ранение руки, а женщину контузило. Состояние пострадавших потребовало их госпитализации, и их доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде, где им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает bel.ru.
Прямое попадание артиллерийского снаряда на территорию стоянки предприятия привело к повреждению десяти автомобилей и пробоине кровли одного из цехов. На место происшествия приехали оперативные службы, занимающиеся оценкой ущерба и восстановлением нормального функционирования предприятия.
Губернатор Вячеслав Гладков осведомил о текущей ситуации, подчеркнув, что все необходимые медицинские услуги предоставляются пострадавшим, и что правоохранительные органы работают над обеспечением безопасности населения и предприятия.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.