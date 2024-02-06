Карантин из-за коров: в Тюменской области эпизоотия у скота

В Тюменской области ввели карантин из-за эпизоотии у коров

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тюменской области был введен карантин из-за эпизоотии у коров, вызванной заразным узелковым дерматитом.

Фото: openverse by tausend und eins, fotografie is licensed under CC BY 2.0

В Ишимском районе этот карантин действует с 29 декабря 2023 года в связи с обнаружением очага инфекции в деревне Быкова. Ограничительные меры, такие как запрет на ввоз и вывоз животных и животноводческой продукции из очага, а также на реализацию молочной продукции, продолжаются, и на территории района работает ветеринарно-полицейский пост.

Эпизоотия узелкового дерматита началась из-за бесконтрольного ввоза животных из Республики Хакасия без соответствующих ветеринарных документов. Это опасное инфекционное заболевание поражает кожные покровы и слизистые оболочки органов дыхания, воспроизводства и пищеварения. Оно может затронуть как крупный рогатый скот (КРС), так и мелкий рогатый скот (овцы, козы), и ведет к серьезным экономическим потерям в сельском хозяйстве, сообщает nashgorod.ru.

Болезнь приводит к резкому снижению выработки молочной продукции у больных коров и увеличивает риск бесплодия и гибели животных. Учитывая потенциальные экономические и здравоохранительные последствия, необходимы строгие меры контроля и предотвращения распространения этого заболевания в сельском хозяйстве.