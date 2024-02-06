Ночью в Ялте разразилась настоящая буря со скоростью ветра до 120 км/ч, сообщает мэр Янина Павленко.
Главные проблемы, которые возникли в результате шторма, — это поваленные деревья и уличные конструкции. Однако, водоснабжение и газоснабжение продолжаются в штатном режиме, подчеркнула мэр. Штормовое предупреждение остается в силе весь день, и мэр призвала жителей к осторожности. Об этом сообщает argumenti.ru.
Несмотря на опасность, работа учреждений и предприятий, а также образовательных и развлекательных учреждений не отменена.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.