Ураган в городе: мэр предупреждает о рисках в Ялте

Штормовое бедствие в Ялте: мэр призвала к осторожности

Ночью в Ялте разразилась настоящая буря со скоростью ветра до 120 км/ч, сообщает мэр Янина Павленко.

Фото: "Rain Storm Colorado Springs Colorado" by Brokentaco is licensed under CC BY 2.0.

Главные проблемы, которые возникли в результате шторма, — это поваленные деревья и уличные конструкции. Однако, водоснабжение и газоснабжение продолжаются в штатном режиме, подчеркнула мэр. Штормовое предупреждение остается в силе весь день, и мэр призвала жителей к осторожности. Об этом сообщает argumenti.ru.

Несмотря на опасность, работа учреждений и предприятий, а также образовательных и развлекательных учреждений не отменена.