Ураган в городе: мэр предупреждает о рисках в Ялте

Ночью в Ялте разразилась настоящая буря со скоростью ветра до 120 км/ч, сообщает мэр Янина Павленко.

Фото: "Rain Storm Colorado Springs Colorado" by Brokentaco is licensed under CC BY 2.0.