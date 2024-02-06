Тобольский городской суд принял решение о выплате компенсации в размере 3 млн рублей родителям девочки, погибшей в детском саду из-за ненадлежащего исполнения обязанностей воспитателем.
Согласно Федеральному закону об образовании, образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье детей. Об этом сообщает tmn.aif.ru.
Родители предъявили требования о компенсации морального вреда, и суд присудил им указанную сумму в их пользу.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.