Шокирующий исход дела: Детский сад выплатит миллионы за смерть девочки во время прогулки

Трагедия в детском саду: суд в Тобольске присудил родителям погибшей девочки компенсацию в 3 млн рублей

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тобольский городской суд принял решение о выплате компенсации в размере 3 млн рублей родителям девочки, погибшей в детском саду из-за ненадлежащего исполнения обязанностей воспитателем.

Согласно Федеральному закону об образовании, образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье детей. Об этом сообщает tmn.aif.ru.

Родители предъявили требования о компенсации морального вреда, и суд присудил им указанную сумму в их пользу.