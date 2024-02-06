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Обледеневшая взлётная полоса стала причиной инцидента со звёздами фигурного катания в Саранске

Самолёт со звёздами фигурного катания попал в ЧП при посадке в заснеженном Саранске

1:34
Происшествия

Самолёт Sukhoi Superjet, на борту которого находились известные российские тренеры-фигуристы, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после жёсткой посадки в столице Мордовии.

Самолёт со звёздами фигурного катания попал в ЧП при посадке в заснеженном Саранске
Фото: flickr.com by SuperJet International is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вечером 5 февраля российский авиалайнер из-за плохих погодных условий совершил жёсткую посадку в международном аэропорту Саранска. После приземления самолёт развернуло на взлётно-посадочной полосе, он выкатился за её пределы и въехал в сугроб.

По предварительным данным, причиной случившегося стала скользкая полоса при плохой погоде. Транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.

Инцидент получил широкую огласку благодаря тому, что на борту лайнера Sukhoi Superjet находились журналисты и тренеры по фигурному катанию — Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов и Светлана Соколовская. Они ехали на первенство России среди юниоров, которое проходит с 6 по 8 февраля в столице Мордовии.

Комментируя случившееся, жители Саранска в социальных сетях отмечают, что качество очистки взлётно-посадочной полосы в аэропорту соответствует качеству уборки городских дорог. После инцидента с самолётом губернатор Мордовии Артём Здунов отправил на место ЧП своего заместителя, чтобы тот проконтролировал расчистку полосы.

"Теперь так же, только с дорогами города", — попросили губернатора горожане.

В комментариях к публикациям об инциденте с самолётом жители Саранска попросили звёзд фигурного катания "поездить по городу", чтобы ускорить расчистку улиц от снега.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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