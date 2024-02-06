В Уфе с балкона жилого дома стреляли по прохожим: женщина с ребёнком успела убежать

В Уфе неизвестный открыл огонь по окнам школы

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Уфе неизвестный открыл стрельбу по прохожим с балкона, что было зафиксировано камерами наблюдения. Инцидент произошел сегодня, 6 февраля, на улице Габдуллы Амантая.

Фото: мвд.рф

По информации, полученной от очевидцев и распространëнной телеканалом UTV, стрельба произошла с балкона дома №9/1. Неподалеку от этого дома расположена школа. В момент стрельбы ученики направлялись на занятия, сообщает mkset. ru.

Местная жительница, делясь своими наблюдениями с UTV, рассказала: "Моя дочка вместе с подругой проходила мимо дома, когда кто-то из окна начал стрелять в их сторону. Они сразу убежали. Там же была женщина с ребенком, и они тоже бросились бежать. Женщина начала вызывать полицию".