Бакальчук раскрыла подробности о сгоревшем складе Wildberries в Шушарах

Глава Wildberries Бакальчук: сгоревший склад соответствовал всем нормам безопасности

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук раскрыла детали произошедшего на складе в поселке Шушары Ленинградской области, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by Gwan Kho is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности. И, собственно, то, что мы вовремя и организованно вывели тысячу с лишним человек, это говорит еще и о том, что у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги", — отметила бизнесвумен.

Она добавила, что после произошедшего организация усилит меры пожарной безопасности на своих логистических объектах, там будут постоянно дежурить сотрудники МЧС, также увеличат количество огнетушителей.

Стоит отметить, что в Сети стали распространяться различные слухи о ЧП. Представителям ритейлера пришлось оперативно опровергать многочисленные фейки. Некоторые каналы информировали, что при выходе из здания якобы была затоптана сотня человек.

Планируется, что в Тосненском районе Ленинградской области откроется новый распределительный центр Wildberries площадью 154 тысячи квадратных метров в 2025 году.