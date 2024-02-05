Бакальчук раскрыла подробности о сгоревшем складе Wildberries в Шушарах

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук раскрыла детали произошедшего на складе в поселке Шушары Ленинградской области, передаёт РИА Новости.
"Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности. И, собственно, то, что мы вовремя и организованно вывели тысячу с лишним человек, это говорит еще и о том, что у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги", — отметила бизнесвумен.
Она добавила, что после произошедшего организация усилит меры пожарной безопасности на своих логистических объектах, там будут постоянно дежурить сотрудники МЧС, также увеличат количество огнетушителей.
Стоит отметить, что в Сети стали распространяться различные слухи о ЧП. Представителям ритейлера пришлось оперативно опровергать многочисленные фейки. Некоторые каналы информировали, что при выходе из здания якобы была затоптана сотня человек.
Планируется, что в Тосненском районе Ленинградской области откроется новый распределительный центр Wildberries площадью 154 тысячи квадратных метров в 2025 году.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.