В ХМАО соседи поссорились из-за поведения собаки

В Излучинске соседи одного из домов поссорились из-за нападения собаки на ребенка

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Излучинск, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе, возник серьезный конфликт между соседями из-за собаки.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Жительница этого города, Юлия П., обвинила своего соседа, дедушку, в нападении с топором на её дочь. Она разместила информацию о происшествии в одном из пабликов в социальных сетях, обращаясь к сообществу за помощью и поддержкой. Однако расследование, проведенное полицией, не подтвердило версию событий, представленную Юлией.

В соответствии с версией другой стороны конфликта, собака напала на соседскую девочку, и её дедушка, реагируя на ситуацию, лишь отпугнул собаку, сообщает muksun.fm.

По данным, предоставленным полицией, дедушка действительно использовал инструмент, чтобы отпугнуть собаку. Однако вместо топора, как утверждалась в сообщении Юлии, им был использован домкрат.

Несмотря на попытки полиции разрешить конфликт, стороны не выразили готовности к примирению, и хозяйка собаки продолжает искать доказательства своей правоты. Этот инцидент привлек внимание общественности и стал предметом обсуждения в публичных сообществах.