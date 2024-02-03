В ХМАО соседи поссорились из-за поведения собаки

В городе Излучинск, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе, возник серьезный конфликт между соседями из-за собаки.
Жительница этого города, Юлия П., обвинила своего соседа, дедушку, в нападении с топором на её дочь. Она разместила информацию о происшествии в одном из пабликов в социальных сетях, обращаясь к сообществу за помощью и поддержкой. Однако расследование, проведенное полицией, не подтвердило версию событий, представленную Юлией.
В соответствии с версией другой стороны конфликта, собака напала на соседскую девочку, и её дедушка, реагируя на ситуацию, лишь отпугнул собаку, сообщает muksun.fm.
По данным, предоставленным полицией, дедушка действительно использовал инструмент, чтобы отпугнуть собаку. Однако вместо топора, как утверждалась в сообщении Юлии, им был использован домкрат.
Несмотря на попытки полиции разрешить конфликт, стороны не выразили готовности к примирению, и хозяйка собаки продолжает искать доказательства своей правоты. Этот инцидент привлек внимание общественности и стал предметом обсуждения в публичных сообществах.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.