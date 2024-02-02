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Магия обмана: целительница гипнозом выманила 7 миллионов рублей

Мошенница выцелила у бабули 7 млн.рублей

0:35
Происшествия

Профессионально владея гипнозом, неизвестная специалистка по снятию порчи использовала свои умения для обмана и выманила с жертвы семь миллионов рублей.

Мошенница выцелила у бабули 7 млн.рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Потерпевшая, поддавшись влиянию "целительницы", переводила деньги в течение четырех месяцев, пока не осознала обман и не обратилась к правоохранительным органам. Об этом сообщает argumenti.ru.

В результате следствия выяснилось, что данная женщина уже становилась жертвой аналогичного мошенничества два года назад, утратив два миллиона рублей в руках другой целительницы-ведуньи.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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