Магия обмана: целительница гипнозом выманила 7 миллионов рублей

Мошенница выцелила у бабули 7 млн.рублей

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Профессионально владея гипнозом, неизвестная специалистка по снятию порчи использовала свои умения для обмана и выманила с жертвы семь миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Потерпевшая, поддавшись влиянию "целительницы", переводила деньги в течение четырех месяцев, пока не осознала обман и не обратилась к правоохранительным органам. Об этом сообщает argumenti.ru.

В результате следствия выяснилось, что данная женщина уже становилась жертвой аналогичного мошенничества два года назад, утратив два миллиона рублей в руках другой целительницы-ведуньи.