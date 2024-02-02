Магия обмана: целительница гипнозом выманила 7 миллионов рублей

Профессионально владея гипнозом, неизвестная специалистка по снятию порчи использовала свои умения для обмана и выманила с жертвы семь миллионов рублей.
Потерпевшая, поддавшись влиянию "целительницы", переводила деньги в течение четырех месяцев, пока не осознала обман и не обратилась к правоохранительным органам. Об этом сообщает argumenti.ru.
В результате следствия выяснилось, что данная женщина уже становилась жертвой аналогичного мошенничества два года назад, утратив два миллиона рублей в руках другой целительницы-ведуньи.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.