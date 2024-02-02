Четвероклассник влюбился в 25-летнюю учительницу, теперь ей грозит до 20 лет

В Ленобласти учительницу задержали за домогательства к четверокласснику

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

В Ленинградской области задержали учительницу по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, сообщили в пятницу "Известия" со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: соцсети

Потерпевшим признан 11-летний ученик четвёртого класса. С сентября 2023 года 25-летняя педагог стала его классной руководительницей, а в октябре мальчик понял, что она ему очень нравится. Он стал оказывать ей знаки внимания и делать комплименты.

Сердце учительницы — не камень, и с ноября она стала отвечать взаимностью: трогала подростка в интимных местах и позволяла ему трогать её.

Всё вскрылось, когда мать четвероклассника залезла в его телефон и обнаружила интимную переписку с учительницей с откровенными фото. Женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Обвиняемой грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и запрет на профессию.