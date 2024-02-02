Пьяный неадекват: в Курской области завели дело против мужчины, ударившего ребенка кулаком по голове

В Курской области мужчина ударил четырëхлетнего ребëнка кулаком по голове

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Чудовищный инцидент произошел накануне в одном из магазинов города Курчатова. Пьяный мужчина нанес удар четырёхлетнему ребëнку, передаёт РИА Новости.

Фото: defenseimagery.mil by SSGT FERNANDO SERNA is licensed under public domain in the United States

"По поручению прокуратуры Курской области Курчатовская межрайонная прокуратура проводит проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства об охране прав несовершеннолетних", — сообщили в прокуратуре.

Во многих Telegram-каналах опубликовано видео, на котором мужчина подходит к малышу и бьёт его кулаком по лицу. Затем женщина отталкивает нападавшего и берёт ребёнка на руки. Подбежавший мужчина, возможно отец пострадавшего малыша, ударом повалил на пол нападавшего.

Telegram-канал "112" проинформировал, что 55-летний вахтовик из Ингушетии Мухамед Гулаев, который напал на малыша, начал давать показания. С его слов, он был уверен, что наносит удар по манекену и сильно удивился, что проснулся в ИВС. Теперь агрессивным мужчиной занимается Следственный комитет.

Ребёнок не получил серьёзных травм. Он осмотрен врачами и уже находится дома с родителями.