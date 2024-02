Пьяный неадекват: в Курской области завели дело против мужчины, ударившего ребенка кулаком по голове

Чудовищный инцидент произошел накануне в одном из магазинов города Курчатова. Пьяный мужчина нанес удар четырёхлетнему ребëнку, передаёт РИА Новости.

Фото: defenseimagery.mil by SSGT FERNANDO SERNA is licensed under public domain in the United States