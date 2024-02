"Не был целью": напавшие на церковь в Стамбуле якобы не знали, что там находится консул Польши

Судебные власти Стамбула арестовали 25 лиц, причастных к вооруженному нападению на католическую церковь. Среди задержанных также оказался гражданин Российской Федерации, находившийся в группе участников этого теракта, передаёт РИА Новости, ссылаясь на Hürriyet.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.