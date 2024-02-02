"Не был целью": напавшие на церковь в Стамбуле якобы не знали, что там находится консул Польши

Hürriyet: напавшие на церковь в Стамбуле якобы не знали, что там находится консул Польши

Судебные власти Стамбула арестовали 25 лиц, причастных к вооруженному нападению на католическую церковь. Среди задержанных также оказался гражданин Российской Федерации, находившийся в группе участников этого теракта, передаёт РИА Новости, ссылаясь на Hürriyet.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

По информации министра юстиции Турции Йылмаза Тунча, все задержанные подозреваются в принадлежности к группировке, известной как "Исламское государство" (ИГ)*.

Стало известно, что польский консул в Стамбуле Витольд Лесняк вместе со своей семьей находился внутри церкви во время нападения. При допросе задержанные по делу об атаке на католическую церковь в Стамбуле и убийстве гражданина Турции отрицали, что были в курсе присутствия польского консула внутри здания во время совершения преступления.

Общее число задержанных в рамках расследования достигло 60 человек, из которых 26 были переданы департаменту миграции для последующей депортации. Согласно турецкому законодательству, обвиняемым в участии в террористической организации грозит лишение свободы на срок от 7,5 до 15 лет. В случае доказательства вины в убийстве, злоумышленников может ожидать пожизненное заключение.

* — террористическая организация, запрещенная в России.