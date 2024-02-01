В Ишиме умерла учительница – в ее смерти обвиняют врачей

Смерть женщины от пневмонии в Тюменской области из-за халатности врачей

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Ишиме (Тюменская область) скончалась 42-летняя Ольга Линдигрин, после двухмесячной борьбы с двухсторонней пневмонией. Супруг женщины обвиняет врачей в халатности, утверждая, что начальный диагноз "панкреатит" был ошибочным, и лечение спровоцировало развитие пневмонии.

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Супруг неоднократно обращался в Минздрав России и был готов на госпитализацию жены в Москву, но такие действия были отклонены. Минздрав не предоставил ответ на запрос. Департамент здравоохранения отказался комментировать ситуацию, ссылаясь на врачебную тайну. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Родственники покойной могут обратиться по горячей линии и другим каналам для выражения своих вопросов и замечаний. Редакция направила запрос в СУ СК РФ по Тюменской области для получения комментариев.