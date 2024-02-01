В Белгороде на случай ЧС укрепили 421 остановку

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, сообщил о мерах по укреплению остановок общественного транспорта в регионе для защиты от нештатных ситуаций. На данный момент в Белгороде укреплено 421 остановка: 149 оборудованы фундаментными блоками, 72 — мешками с песком, а ещё 200 остановок оборудованы модульными конструкциями. Об этом сообщает bel.ru.
Такие же работы проводятся в других муниципалитетах региона, включая Шебекинский, Грайворонский и Валуйский округи, а также Белгородский район. Гладков выразил надежду, что принимаемые меры окажутся избыточными, но в случае нештатных ситуаций эти защитные сооружения будут играть важную роль.
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