В Белгороде на случай ЧС укрепили 421 остановку

В Белгородской области укрепляют остановки общественного транспорта для защиты от нештатных ситуаций

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, сообщил о мерах по укреплению остановок общественного транспорта в регионе для защиты от нештатных ситуаций. На данный момент в Белгороде укреплено 421 остановка: 149 оборудованы фундаментными блоками, 72 — мешками с песком, а ещё 200 остановок оборудованы модульными конструкциями. Об этом сообщает bel.ru.

Фото: Wikipedia by Дмитрий Романенко is licensed under CC BY-SA 3.0

Такие же работы проводятся в других муниципалитетах региона, включая Шебекинский, Грайворонский и Валуйский округи, а также Белгородский район. Гладков выразил надежду, что принимаемые меры окажутся избыточными, но в случае нештатных ситуаций эти защитные сооружения будут играть важную роль.