Огорчённая неладами в личной жизни няня жестоко отыгралась на годовалом малыше

В Москве няня родом из Донецка избила годовалого мальчика, передаёт в среду телеграм-канал Baza.
Чудовищное злодеяние вскрылось случайно. В доме, где работала 56-летняя Светлана, установлены камеры видеонаблюдения. Мать ребёнка никогда их не смотрела, но однажды поинтересовалась и заметила, что няня отвлекается на телефон.
Работодательница отправила ей замечание СМСкой. Та гаджет отложила, но высказала своё недовольство вслух: назвала женщину «чумой гороховой» и «сукой».
Неприятно удивлённая мать вместе с мужем отсмотрела записи и пришла в ужас. Камеры беспристрастно запечатлели, как няня трясёт малыша, бьёт его бутылочкой по ноге и плюёт на голову.
Потерпевшая пожаловалась в полицию. Светлана во всём созналась. Своё поведение она объяснила стрессовым состоянием из-за проблем в личной жизни и обстановки на родине.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м