Огорчённая неладами в личной жизни няня жестоко отыгралась на годовалом малыше

Baza: в Москве няня из Донецка избила годовалого ребёнка

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

В Москве няня родом из Донецка избила годовалого мальчика, передаёт в среду телеграм-канал Baza.

Фото: iStock

Чудовищное злодеяние вскрылось случайно. В доме, где работала 56-летняя Светлана, установлены камеры видеонаблюдения. Мать ребёнка никогда их не смотрела, но однажды поинтересовалась и заметила, что няня отвлекается на телефон.

Работодательница отправила ей замечание СМСкой. Та гаджет отложила, но высказала своё недовольство вслух: назвала женщину «чумой гороховой» и «сукой».

Неприятно удивлённая мать вместе с мужем отсмотрела записи и пришла в ужас. Камеры беспристрастно запечатлели, как няня трясёт малыша, бьёт его бутылочкой по ноге и плюёт на голову.

Потерпевшая пожаловалась в полицию. Светлана во всём созналась. Своё поведение она объяснила стрессовым состоянием из-за проблем в личной жизни и обстановки на родине.