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В Ленинградской области будет построен новый склад Wildberries

В Ленинградской области откроют новый склад Wildberries за 9 миллиардов рублей

1:05
Происшествия

Компания Wildberries откроет распределительный центр в Тосненском районе Ленинградской области площадью 154 тысячи квадратных метров, проинформировала глава компании Татьяна Бокальчук. Её слова приводит РИА Новости.

В Ленинградской области откроют новый склад Wildberries за 9 миллиардов рублей
Фото: flickr.com by Gwan Kho is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Мы, конечно, надеемся, что первую очередь запустим в этом году. Мы будем прилагать для этого все усилия", — отметила она.

Предполагается, что инвестиции в сооружение составят порядка девяти миллиардов рублей. На полную мощность распределительный центр должен выйти к концу 2025 года.

Напомним, что пожар на складе в Шушарах, по некоторым данным, стал крупнейшим в истории ретейла в России. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров — это площадь, сопоставимая с 10 футбольными полями. Избежать жертв удалось лишь чудом.

По оценке одного из основателей группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антона Бестугина, склад в Шушарах отгружал почти десятую часть всех заказов Wildberries. Все товары на складе сгорели, что повлекло огромные убытки.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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