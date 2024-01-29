Обысков не было: Бакальчук только дала показания в Следственном комитете

Telegram-канал "Mash на Мойке" сообщил о проведении обыска в квартире предпринимательницы Татьяны Бакальчук, связанного со сгоревшим складом в Шушарах.
Однако компания Wildberries опровергла эту информацию, заявив, что никакого обыска и изъятия документов не проводилось ни в доме Бакальчук, ни в офисе компании.
Ранее сообщалось, что Татьяна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге и дала показания в Следственном комитете по поводу пожара на складе.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.