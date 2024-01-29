В Ярославле нейтрализовали боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ

Евраев: боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ в Ярославле, нейтрализовали

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Глава Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что боевая часть вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который атаковал НПЗ, была нейтрализована. По его словам, она содержала взрывное устройство.

Фото: https://t.me/Rogandar/45597

"Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена", — указал губернатор в своём Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время предприятие работает в штатном режиме. А угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована.

Напомним, что ранее в понедельник Евраев сообщил об атаке БПЛА на нефтеперерабатывающим завод в Ярославской области. Атаку остановили системы радиоэлектронной борьбы, дрон был перехвачен.

В результате инцидента пострадавших и возгорания нет.