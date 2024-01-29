В Британии уборщицу признали виновной в попытке отравить виагрой сотрудников офиса

В Британии уборщица пыталась отравить сотрудниц офиса виагрой

2:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Гражданку Великобритании обвиняют в серьезном преступлении, связанном с добавлением виагры в кофе коллег и попыткой их отравить, передаёт издание "Лента.ру", ссылаясь на Kent Online.

Фото: Pic Courtesy: https://www.slashgear.com

62-летняя Керен Бил трудилась на фабрике в городе Дувр около семи лет. Однажды бухгалтер компании обратила внимание на то, что у ее растворимого кофе появился странный привкус. Приглядевшись, она увидела в своей чашке синие и белые частички. Женщина установила скрытую камеру в кабинете.

На записи, она увидела как уборщица добавила что-то в ее банку с кофе. Также жалобой на испорченный кофе поделилась другая сотрудница. Женщины подали заявление в полицию. Две банки кофе, которые находились в офисе, были отправлены на экспертизу, которая выявила, что в них содержится виагра и препарат для снижения холестерина. Бил арестовали. Керен признала, что открывала банку, но так она выполняла указания генерального директора компании.

В ходе обыска в доме предполагаемой преступницы полиция не обнаружила никаких веществ, которые она могла бы использовать для совершения злодеяния. После произошедшего уборщица была уволена. Но ей удалось обжаловать это решение, так как, по ее словам, она не совершила ничего противозаконного.

Виагра содержит активное вещество силденафил, которое используется для лечения эректильной дисфункции у мужчин. Когда силденафил употребляется без назначения врача или в комбинации с другими субстанциями, такими как кофе, это может вызвать неожиданные и опасные побочные эффекты. Кофе содержит кофеин, который может увеличить артериальное давление. Виагра также может вызвать повышение артериального давления, и комбинированное употребление с кофе может усилить этот эффект. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Употребление виагры без контроля врача может вызвать побочные эффекты, такие как головокружение, тошноту, диарею, нарушения зрения и судороги. Комбинированное использование с кофе может усилить эти побочные эффекты.