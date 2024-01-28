Таинственный пожар в Санкт-Петербурге: Шесть легковушек сгорели дотла на парковке

В Санкт-Петербурге на улице Рашетова в Выборгском районе произошел загадочный пожар, в результате которого полностью сгорели шесть легковых автомобилей.
Согласно данным SHOT, пожар начался около половины десятого вечера и был замечен жителями дома, которые вызвали пожарных. Полиция рассматривает версию поджога, проводит проверку с использованием камер наблюдения.
На счастье, в результате происшествия никто не пострадал.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.