Таинственный пожар в Санкт-Петербурге: Шесть легковушек сгорели дотла на парковке

6 легковушек сгорели дотла на парковке в Петербурге

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге на улице Рашетова в Выборгском районе произошел загадочный пожар, в результате которого полностью сгорели шесть легковых автомобилей.

Согласно данным SHOT, пожар начался около половины десятого вечера и был замечен жителями дома, которые вызвали пожарных. Полиция рассматривает версию поджога, проводит проверку с использованием камер наблюдения.

На счастье, в результате происшествия никто не пострадал.