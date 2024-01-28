Проверка МВД в отношении американца в Москве: заявление несовершеннолетнего о предложении урока английского

Пожилого американца из Южного Бутова проверят на педофилию

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Канал Mash сообщает о проведении проверки в отношении 61-летнего американского гражданина по имени Бредли, проживающего в столичном районе Южное Бутово.

Фото: мвд.рф

Проверка была инициирована после жалобы 14-летнего московского подростка, который утверждает, что мужчина по имени Боб предложил ему занятия английским языком.

Согласно данным канала, Боб оказался тем самым Бредли, которого вызвали на допрос для выяснения обстоятельств инцидента. Мужчина утверждает, что его намерения были добросовестными и направлены на помощь школьнику в изучении иностранного языка.