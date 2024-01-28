Канал Mash сообщает о проведении проверки в отношении 61-летнего американского гражданина по имени Бредли, проживающего в столичном районе Южное Бутово.
Проверка была инициирована после жалобы 14-летнего московского подростка, который утверждает, что мужчина по имени Боб предложил ему занятия английским языком.
Согласно данным канала, Боб оказался тем самым Бредли, которого вызвали на допрос для выяснения обстоятельств инцидента. Мужчина утверждает, что его намерения были добросовестными и направлены на помощь школьнику в изучении иностранного языка.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.