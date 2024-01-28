Мужчина расстроился, что от него ушла жена, и попытался подорвать машину её нового возлюбленного

В Краснодаре пожилой мужчина предпринял попытку подорвать машину нового возлюбленного своей бывшей жены из-за расставания.
Согласно информации, 65-летний местный житель прикрепил взрывное устройство к днищу "Приоры" нового партнера. Полиция оперативно выявила изготовителя устройства, который признал, что совершил подрыв из-за того, что его жена ушла от него.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", ему грозит до 8 лет заключения. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.