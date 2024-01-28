Мужчина расстроился, что от него ушла жена, и попытался подорвать машину её нового возлюбленного

В Краснодаре мужчина подорвал машину нового возлюбленного жены из-за расставания

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Краснодаре пожилой мужчина предпринял попытку подорвать машину нового возлюбленного своей бывшей жены из-за расставания.

Фото: Wikipedia by Maska999 is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно информации, 65-летний местный житель прикрепил взрывное устройство к днищу "Приоры" нового партнера. Полиция оперативно выявила изготовителя устройства, который признал, что совершил подрыв из-за того, что его жена ушла от него.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", ему грозит до 8 лет заключения. Мужчина находится под подпиской о невыезде.