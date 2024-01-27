Вернуться на Родину: стало известно, когда прибудут тела погибших в Афганистане россиян

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Тела погибших в авиакатастрофе в Афганистане вернут в Россию 29 января

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Происшествия

Супруги из Ростовской области, погибшие при крушении Falcon 10 в Афганистане, будут доставлены в Россию 29 января. Глава оперативного отдела МИД РФ, Алексей Фадеев, сообщил, что консульство предоставляет содействие в оформлении документов, а эвакуацией тел занимается страховая компания.

Тела погибших в авиакатастрофе в Афганистане вернут в Россию 29 января
Фото: flickr.com by abdallahh is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эвсюковы, бизнесмен из Волгодонска и его тяжело больная жена, стали жертвами крушения эвакуационного борта, летевшего из Таиланда в Москву, 20 января.

В результате аварии погибла супружеская пара, в то время как двое пилотов и двое медиков выжили.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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