Супруги из Ростовской области, погибшие при крушении Falcon 10 в Афганистане, будут доставлены в Россию 29 января. Глава оперативного отдела МИД РФ, Алексей Фадеев, сообщил, что консульство предоставляет содействие в оформлении документов, а эвакуацией тел занимается страховая компания.
Эвсюковы, бизнесмен из Волгодонска и его тяжело больная жена, стали жертвами крушения эвакуационного борта, летевшего из Таиланда в Москву, 20 января.
В результате аварии погибла супружеская пара, в то время как двое пилотов и двое медиков выжили.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.