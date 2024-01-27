Эстония забрасывает Россию наркотиками на дронах

РИА Новости рассказало о перевозке наркотиков на дронах из Эстонии

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

Эстония забрасывает в Россию наркотики при помощи FPV-дронов, передаёт в субботу РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: РИА Новости by Алексей Сухоруков

Агентство опубликовало рассказ экс-вагнеровца о предложении, поступившем ему от гражданина Эстонии, наладить перевозку крупных партий гашиша и кокаина на дронах через реку Нарва.

Мужчина познакомился с контрабандистом в 2012 году в заключении, и они продолжали поддерживать отношения. Благодаря участию в СВО россиянин научился управлению дронами, и его эстонский приятель, узнав об этом, предложил сотрудничество за солидное вознаграждение; предусматривалась также компенсация всех расходов.

Участник несостоявшейся преступной схемы должен был приехать в Ивангород, запустить оттуда дрон, в Эстонии к нему бы привязали груз, и с ним он вернулся бы в Россию.

По словам рассказчика, он отказался. Но из общения с эстонской стороной он точно знает, что другие, в том числе ветераны СВО, соглашаются, и канал перевозки наркотиков FPV-дронами успешно работает.

Расследование продолжается, но пока никто не задержан, уточнил собеседник агентства.