Эстония забрасывает Россию наркотиками на дронах

Эстония забрасывает в Россию наркотики при помощи FPV-дронов, передаёт в субботу РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Агентство опубликовало рассказ экс-вагнеровца о предложении, поступившем ему от гражданина Эстонии, наладить перевозку крупных партий гашиша и кокаина на дронах через реку Нарва.
Мужчина познакомился с контрабандистом в 2012 году в заключении, и они продолжали поддерживать отношения. Благодаря участию в СВО россиянин научился управлению дронами, и его эстонский приятель, узнав об этом, предложил сотрудничество за солидное вознаграждение; предусматривалась также компенсация всех расходов.
Участник несостоявшейся преступной схемы должен был приехать в Ивангород, запустить оттуда дрон, в Эстонии к нему бы привязали груз, и с ним он вернулся бы в Россию.
По словам рассказчика, он отказался. Но из общения с эстонской стороной он точно знает, что другие, в том числе ветераны СВО, соглашаются, и канал перевозки наркотиков FPV-дронами успешно работает.
Расследование продолжается, но пока никто не задержан, уточнил собеседник агентства.
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