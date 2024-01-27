Российские выжившие после крушения самолёта Falcon 10 вернулись в Россию и были встречены близкими в столичном аэропорту Внуково. Медицинский эксперт, врач Сабир Айдаев, отметил, что выжившим потребуется серьёзная помощь, включая медицинское обследование на предмет обморожений, развития пневмонии, травм и ссадин.
Эксперты подчеркнули, что помимо физического здоровья, выжившим необходима психологическая помощь, учитывая стресс, перенесенный в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая отметила, что в случае установления вины сотрудников в крушении, они могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Компенсации пострадавшим, согласно законодательству РФ, должен выплачивать авиаперевозчик - как материального, так и морального характера.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.