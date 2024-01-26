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Суд Пхукета оштрафовал музыкантов группы рок-группы "Би-2"

Суд Таиланда приговорил музыкантов "Би-2" к штрафу в 85 долларов каждого

1:44
Происшествия

В Таиланде огласили приговор участникам рок-группы "Би-2", которые были арестованы за проведение концерта без необходимого разрешения. Им предстоит выплатить штраф в размере 85 долларов каждому

Суд Таиланда приговорил музыкантов "Би-2" к штрафу в 85 долларов каждого
Фото: Scanpix by IMAGO

Приговор огласил суд города Пхукет, столицы одноимённой островной провинции Таиланда.

"Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере трёх тысяч таиландских бат (около 85 долларов) каждый", — сказано в приговоре суда.

Сообщение о задержании музыкантов также прокомментировал генконсул. По его словам, в суде учли тот факт, что подсудимые признали свою вину. При этом говорить, что будет дальше, пока сложно, но вполне вероятно, что обвиняемым дадут возможность выехать из страны без депортации и занесения в чёрный список, запрещающий въезд в Таиланд на определённый срок.

Напомним, что накануне участники группы "Би-2" были арестованы после того, как они дали концерт в таиландской провинции Пхукет. Причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу.

Всего были задержаны семь человек: один израильтянин и шесть россиян. После уплаты штрафа, назначенного судом, нарушителям предстоит покинуть страну.

Прежде в Таиланде работа иностранного гражданина без официального на то разрешения каралась лишением свободы сроком от пяти до десяти лет, однако в 2018 году власти внесли изменения в законодательство. Теперь наиболее распространённым наказанием стал денежный штраф в размере от двух до 100 тысяч таиландских бат (от 56 долларов до 2,8 тысячи долларов) либо депортация из страны с последующим внесением в чёрный список.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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