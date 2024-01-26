Чудо в Тюмени: подросток выжил после падения с 9-го этажа благодаря козырьку

В Тюмени подросток выжил после падения с 9-го этажа

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

25 января в Тюмени 15-летний подросток выпал из окна 9-го этажа дома на улице Ялуторовской. Спасение подростка произошло благодаря наличию козырька, который смягчил его падение.

Фото: БНК

Спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда участвовали в работах по транспортировке пострадавшего. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Подростка передали бригаде скорой помощи, и в настоящее время он находится в реанимации в Областной клинической больнице №2.