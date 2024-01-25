Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спагетти с креветками и цветной капустой – полюбит вся семья
Лавров в ООН назвал ключевой фактор, препятствующий миру на Украине
Спать вместе или раздельно:почему собаки предпочитают постель хозяев и как с этим справиться
Эписция: рассказываем о красивых сортах и секретах ухода
Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Белорусская теннисистка Соболенко о победе над Гауфф в 1/2 финала AO: "Ко всему была готова"
Ученые обнаружили причину выбрасывания дельфинов на мелководье
Февральская индексация: кого коснется повышение пособий и выплат в России
10 причесок, которые сделают лицо визуально более худым
Дарью Трепову осудили на 27 лет по делу о теракте в Петербурге

Суд назначил наказание Дарье Треповой в виде 27 лет лишения свободы

1:09
Происшествия » Теракты

Вторым Западным окружным военным судом был вынесен приговор Дарье Треповой*, которая совершила теракт в питерском кафе. По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, ей было назначено 27 лет колонии. Ранее прокуратура требовала 28 лет лишения свободы, однако суд присудил ей меньший срок, а также штраф в размере 600 тысяч рублей. Это самый длительный срок, назначенный женщине-подсудимой в истории современной России. Дмитрию Касинцеву, в чьей квартире пряталась преступница после теракта, судом был назначен срок 1 год 9 месяцев колонии общего режима. Касинцев был арестован прямо в зале суда.

Суд назначил наказание Дарье Треповой в виде 27 лет лишения свободы
Фото: Wikipedia by Михаил Огнев

2 апреля 2023 года Трепова, выполняя указания действовавших на Украине лиц, принесла в кафе на Университетской набережной статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Владлену Татарскому. При последовавшем взрыве журналист получил ранения, несовместимые с жизнью. Ещё 52 посетителя были ранены.

* — внесена в перечень экстремистов и террористов.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.

The Matitime Executive: США крайне раздражены свободой России в Красном море
Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа
Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами Любовь Степушова Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере Олег Володин Жонглирование опасными терминами: так видит или не видит НАТО угрозу от России Дмитрий Плотников
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Арендаторы в один голос жалуются на съёмное жильё: их не устраивает несколько нюансов
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Последние материалы
Февральская индексация: кого коснется повышение пособий и выплат в России
10 причесок, которые сделают лицо визуально более худым
Врачи рассказали, что непереносимость глютена приводит к потере веса и запорам
Дилеры раскрыли, куда исчезают все непроданные автомобили
Блогер Блиновская и ее семья решили объявить о банкротстве
Названы три простых способа быстро прогреть салон автомобиля в мороз
Ваенга заступилась за Собчак, интервью у которой назвали опасным: "Это ложь и провокация"
Испанец Алькарас: все теннисисты на текущей стадии AO играют так, что могут победить Джоковича
В США хотят переименовать рак простаты в нечто менее пугающее пациентов
Простая подкормка их семян кунжута раз в 2-3 недели принесет суперурожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников