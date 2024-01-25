Дарью Трепову осудили на 27 лет по делу о теракте в Петербурге

Суд назначил наказание Дарье Треповой в виде 27 лет лишения свободы

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Вторым Западным окружным военным судом был вынесен приговор Дарье Треповой*, которая совершила теракт в питерском кафе. По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, ей было назначено 27 лет колонии. Ранее прокуратура требовала 28 лет лишения свободы, однако суд присудил ей меньший срок, а также штраф в размере 600 тысяч рублей. Это самый длительный срок, назначенный женщине-подсудимой в истории современной России. Дмитрию Касинцеву, в чьей квартире пряталась преступница после теракта, судом был назначен срок 1 год 9 месяцев колонии общего режима. Касинцев был арестован прямо в зале суда.

Фото: Wikipedia by Михаил Огнев

2 апреля 2023 года Трепова, выполняя указания действовавших на Украине лиц, принесла в кафе на Университетской набережной статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Владлену Татарскому. При последовавшем взрыве журналист получил ранения, несовместимые с жизнью. Ещё 52 посетителя были ранены.

* — внесена в перечень экстремистов и террористов.