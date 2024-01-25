Блиновская и ее семья объявят о банкротстве из-за арестованных активов

Блогер Блиновская и ее семья решили объявить о банкротстве

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Адвокат Наталия Сальникова в интервью для ТАСС проинформировала, что её клиентка Елена Блиновская не в состоянии погасить многомиллионный ущерб государству. Вероятнее всего, блогер и её семья будут вынуждены объявить о банкротстве из-за арестованных судом активов и недвижимости.

Фото: vk.com by Елена Блиновская is licensed under Фото взято из доступных источников

"Мы обсуждаем такой вариант. Погасить задолженность моя доверительница не может, поскольку все ее средства, вся недвижимость и даже пенсия родителей находятся под арестом", — пояснила правозащитница.

Налоговая задолженность "королевы марафонов" составила 918 миллионов рублей. При этом ни одно из ее предприятий, включая производство рыбы, косметики и прочего, не сможет погасить этот долг. Блиновская с апреля 2023 года была помещена под домашний арест. Недавно ее перевели в СИЗО. О банкротстве также заявят супруг Блиновской Алексей и ее родители. Адвокат сообщила, следствие подозревает, что имущество матери обвиняемой могло быть приобретено в результате преступных действий дочери.

Блиновская — одна из самых популярных блогерш в Сети, прославившаяся "марафонами желаний". На каждый поток курса записывались десятки тысяч человек. Цена варьировалась от 3 до 10 тысяч рублей. Но, похоже, самой инфоцыганке эти знания не помогли.