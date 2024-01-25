Новая беда с джетом: из рухнувшего в Афганистане самолёта с россиянами исчезли $1,2 млн

Hasht e Subh: из рухнувшего в Афганистане самолёта с россиянами исчезли $1,2 млн

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Из разбившегося в афганской провинции Бадахшан самолета Falcon 10 похитили $1,2 млн, передаёт газета Hasht e Subh.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Отмечается, что первая прибывшая на место крушения группа связана с начальником штаба вооруженных сил "Талибана"*. Премьер-министром организации Мухаммадом Хасаном Ахундой была назначена комиссия по установлению фактов и расследованию дела.

Бизнес-джет Falcon 10 пропал с радаров над афгано-таджикской границей вечером 20 января. Воздушное судно производило частный эвакуационный рейс из Таиланда в российскую столицу. На борту было 6 пассажиров. В авиакатастрофе удалось выжить пилотам и медикам. При этом муж и жена Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска погибли. Эксперты считают, что оба пилота и два медика выжили благодаря тому, что перед самым крушением чуть задрали вверх нос самолета. В итоге пострадали находившиеся в пассажирском салоне, так как главный удар произошёл в середину фюзеляжа.

Falcon 10 — самый маленький бизнес-джет, когда-либо бывший в производственной программе французской компании Dassault Aviation.

* - запрещённая в России террористическая организация