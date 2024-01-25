В Таиланде задержали участников группы "Би-2" из-за отсутствия разрешения на работу

В Таиланде задержаны участники рок-группы "Би-2" за проведение концертов без разрешения на работу. Известно, что рок-музыканты давали концерт на курортном острове Пхукет.
Как информирует туристическая полиция провинции, теперь коллективу грозит штраф, размер которого в ближайшее время определит суд.
"Возможно, заседание состоится в пятницу, 26 января", — рассказали ТАСС в полиции.
Уточняется, что всего были задержаны семь человек: один израильтянин и шесть россиян. Причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу.
При этом после уплаты штрафа нарушителям законодательства страны будет предписано покинуть страну.
Выступления группы "Би-2" прошли в Таиланде 22 января в Паттайе и 24 — на Пхукете.
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