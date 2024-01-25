В Белгородской области были обнаружены оба чёрных ящика из сбитого военного самолёта Ил-76. Об этом информируют экстренные службы региона.
Уточняется, что они были найдены на месте крушения самолёта. Речь идёт о приборе регистрации параметров полёта и речевом самописце. Как выяснилось, они располагались в хвостовой части самолёта.
В настоящее время оба чёрных ящика передали следователям.
Напомним, что самолёт Ил-76 разбился днём ранее над Белгородской областью, сбитый ракетой украинских формирований. На его борту находились 65 военнопленных украинских боевиков. Их везли на обмен.
В результате крушения погибли все находившиеся на борту военнопленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих — всего 74 человека.
При этом в Кремле ответили на требование украинского президента Владимира Зеленского о расследовании крушения Ил-76. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, однозначно "необходимо международное расследование преступных действий киевского режима".
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.