На месте крушения Ил-76 нашли оба чёрных ящика

Найдены оба чёрных ящика сбитого Ил-76 с пленными ВСУ

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Белгородской области были обнаружены оба чёрных ящика из сбитого военного самолёта Ил-76. Об этом информируют экстренные службы региона.

Фото: flickr.com by bomberpilot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generi

Уточняется, что они были найдены на месте крушения самолёта. Речь идёт о приборе регистрации параметров полёта и речевом самописце. Как выяснилось, они располагались в хвостовой части самолёта.

В настоящее время оба чёрных ящика передали следователям.

Напомним, что самолёт Ил-76 разбился днём ранее над Белгородской областью, сбитый ракетой украинских формирований. На его борту находились 65 военнопленных украинских боевиков. Их везли на обмен.

В результате крушения погибли все находившиеся на борту военнопленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих — всего 74 человека.

При этом в Кремле ответили на требование украинского президента Владимира Зеленского о расследовании крушения Ил-76. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, однозначно "необходимо международное расследование преступных действий киевского режима".