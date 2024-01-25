Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как изменить цвет глаз и возможно ли это: всё об операции и показаниях
Салат с сыром, морковью, ветчиной и яблоком разнообразит повседневное меню
Аллерголог пояснила, сколько хлеба можно съедать ежедневно
Специалист дал советы, как самостоятельно утеплить окна зимой
Вкуснейшее блюдо из кабачка, куриной грудки и яиц: будете готовить каждый день
Выбор кошки: почему ответственное и обдуманное решение важно для счастливой совместной жизн
С помощью этих изобретений жизнь садовода облегчится
ГИБДД запускает рейды для выявления водителей, ранее лишенных прав
Хуситы заявили о ракетном поражении корабля США в Аденском заливе
В Туапсе загорелась нефтебаза: подробности

Оперштаб: пожар на нефтебазе в Туапсе потушен

1:04
Происшествия

В ночь на 25 января вспыхнул сильный пожар на нефтебазе в Туапсе, сообщили в четверг оперативные службы Краснодарского края.

Оперштаб: пожар на нефтебазе в Туапсе потушен
Фото: соцсети

Загорелась вакуумная установка на территории нефтеперерабатывающего завода, уточнил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"Прошу доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежание неблагоприятных последствий", — призвал он.

По данным ряда телеграм-каналов, перед пожаром местные жители слышали звук взрыва. В аэропорту Сочи вводился план "Ковёр" для безопасности гражданского авиасообщения.

К пяти утра возгорание было полностью ликвидировано, доложили в оперштабе. В его тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники. В результате ЧП никто не пострадал.

Порт Туапсе и нефтепровод "Транснефти" продолжают работать в штатном режиме, передаёт городской телеграм-канал. Производственные мощности "Роснефти" целы, в регионе не ожидают скачков цен на топливо.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.

The Matitime Executive: США крайне раздражены свободой России в Красном море
Волочкова поблагодарила Прохора Шаляпина за поддержку: всегда топишь за меня
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт
Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа
Ядерный бомбардировщик США B-52J буквально "подвис" в воздухе Дмитрий Плотников Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев
Эффективный способ прогрева двигателя: как правильно начать движение зимой
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Последние материалы
Оперштаб: пожар на нефтебазе в Туапсе потушен
Как можно убить двигатель авто: распространённые ошибки водителей
Идеальная, крепкая и здоровая рассада томатов: помидоры будут на зависть всем - 7 условий
Как правильно гасить ароматическую свечу
Диетолог объяснила, что умеренное потребление сладкого поможет контролировать вес
Секреты кошачьего сопровождения: почему кошки всегда рядом, когда вы в ванной
ФК "Реал" назван самым прибыльным по итогам сезона-2022/23
Как правильно использовать режим "Нейтраль" на автоматической коробке передач: советы водителям
Дачникам на заметку: как появилась вода
Фаршированный индейкой перец станет изюминкой вашего праздничного стола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников