В Туапсе загорелась нефтебаза: подробности

Оперштаб: пожар на нефтебазе в Туапсе потушен

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на 25 января вспыхнул сильный пожар на нефтебазе в Туапсе, сообщили в четверг оперативные службы Краснодарского края.

Фото: соцсети

Загорелась вакуумная установка на территории нефтеперерабатывающего завода, уточнил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"Прошу доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежание неблагоприятных последствий", — призвал он.

По данным ряда телеграм-каналов, перед пожаром местные жители слышали звук взрыва. В аэропорту Сочи вводился план "Ковёр" для безопасности гражданского авиасообщения.

К пяти утра возгорание было полностью ликвидировано, доложили в оперштабе. В его тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники. В результате ЧП никто не пострадал.

Порт Туапсе и нефтепровод "Транснефти" продолжают работать в штатном режиме, передаёт городской телеграм-канал. Производственные мощности "Роснефти" целы, в регионе не ожидают скачков цен на топливо.