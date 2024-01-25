В ночь на 25 января вспыхнул сильный пожар на нефтебазе в Туапсе, сообщили в четверг оперативные службы Краснодарского края.
Загорелась вакуумная установка на территории нефтеперерабатывающего завода, уточнил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
"Прошу доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежание неблагоприятных последствий", — призвал он.
По данным ряда телеграм-каналов, перед пожаром местные жители слышали звук взрыва. В аэропорту Сочи вводился план "Ковёр" для безопасности гражданского авиасообщения.
К пяти утра возгорание было полностью ликвидировано, доложили в оперштабе. В его тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники. В результате ЧП никто не пострадал.
Порт Туапсе и нефтепровод "Транснефти" продолжают работать в штатном режиме, передаёт городской телеграм-канал. Производственные мощности "Роснефти" целы, в регионе не ожидают скачков цен на топливо.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.