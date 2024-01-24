Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Сенате США поддержали передачу замороженных активов РФ Украине
Правые популисты готовятся к триумфу на Европарламентских выборах 2024 года
Больше половины арендаторов недовольны съёмным жильём
Названы действия для предотвращения глобального вымирания человечества
Продюсер Рудченко: Киркорова могут бойкотировать в регионах России
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы в Белгороде
Как Россия отомстит Украине за теракт в Донецке: "Киев сильно пострадает"
Кинокритик Шнейдеров объяснил, почему россияне не смотрят турецкие и корейские сериалы
Диетолог Ионова развеяла миф о пользе моркови и черники для зрения

Что грозит годовалому малышу в Петербурге, выпившему средство для посуды

2:23
Происшествия

В Санкт-Петербурге однолетний младенец был госпитализирован в реанимацию с серьезным ожогом пищевода после случайного употребления моющего средства для посуды. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Что грозит годовалому малышу в Петербурге, выпившему средство для посуды
Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Доктор Анастасия Курова, врач-терапевт, подчеркнула опасность использования бытовой химии и рассказала о возможных последствиях для пострадавшего младенца.

"Как для взрослых, так и для детей экспериментирование с моющими средствами для посуды или кухонной техникой представляет серьезную угрозу. Это может привести к химическим ожогам ротовой полости и пищевода, а в 20% случаев — даже желудка и кишечника. Воздействие химии может быть настолько интенсивным, что вызовет отравление и даже смерть," предупредила Курова в интервью "Подмосковье Сегодня".

Специалист пояснила, что такие средства содержат щелочи, кислоты и хлор, которые наносят вред слизистым оболочкам, вызывая их повреждение. Чем выше концентрация активного вещества, тем сильнее повреждение слизистой. Таким образом, чем более агрессивное моющее средство, тем выше концентрация и тем больше поражение слизистых.

Курова подчеркнула, что ожоги пищевода могут привести к серьезным последствиям, таким как стеноз (сужение) пищевода, его разрыв, требующий срочного вмешательства врачей. Любое химическое воздействие на слизистые органов пищеварения может также способствовать развитию онкологических заболеваний.

Врач также отметила, что химические ожоги желудка могут привести к развитию гастрита, язв, стеноза и даже разрыва стенки желудка с проникновением его содержимого в брюшную полость, что называется перитонитом.

Адвокат Елена Гурьева также высказала свое мнение по этому поводу, обозначив возможные юридические последствия для ответственных. "Родители несут ответственность за несчастные случаи с детьми, оставленными без присмотра, согласно статье 125 Уголовного кодекса РФ — "Оставление в опасности".

В данном случае взрослые допустили, что моющее средство для посуды оказалось в месте, доступном для ребенка, что привело к опасному для его жизни и здоровья положению. Теперь им грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года," сообщила юрист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух

Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.

Глициния — завораживающая лиана для участка
Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Россия и КНДР могут сформировать совместные подразделения истребительной ПВО Дмитрий Плотников Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Продюсер Рудченко: Киркорова могут бойкотировать в регионах России
Как Россия отомстит Украине за теракт в Донецке: "Киев сильно пострадает"
Кинокритик Шнейдеров объяснил, почему россияне не смотрят турецкие и корейские сериалы
Что грозит годовалому малышу в Петербурге, выпившему средство для посуды
Диетолог Ионова развеяла миф о пользе моркови и черники для зрения
В чем секрет новой "челки-водопад" Ким Кардашьян
Хрустящая брюссельская капуста со сливочным соусом: лёгкая и вкусная закуска
Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией
Автомобилистам рассказали о риске сломать коробку передач во время снегопада
Теннисистка Пивоварова о победе Медведева в 1/4 AO: "Он выше уровнем, чем Хуркач"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников