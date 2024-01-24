Что грозит годовалому малышу в Петербурге, выпившему средство для посуды

2:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге однолетний младенец был госпитализирован в реанимацию с серьезным ожогом пищевода после случайного употребления моющего средства для посуды. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Доктор Анастасия Курова, врач-терапевт, подчеркнула опасность использования бытовой химии и рассказала о возможных последствиях для пострадавшего младенца.

"Как для взрослых, так и для детей экспериментирование с моющими средствами для посуды или кухонной техникой представляет серьезную угрозу. Это может привести к химическим ожогам ротовой полости и пищевода, а в 20% случаев — даже желудка и кишечника. Воздействие химии может быть настолько интенсивным, что вызовет отравление и даже смерть," предупредила Курова в интервью "Подмосковье Сегодня".

Специалист пояснила, что такие средства содержат щелочи, кислоты и хлор, которые наносят вред слизистым оболочкам, вызывая их повреждение. Чем выше концентрация активного вещества, тем сильнее повреждение слизистой. Таким образом, чем более агрессивное моющее средство, тем выше концентрация и тем больше поражение слизистых.

Курова подчеркнула, что ожоги пищевода могут привести к серьезным последствиям, таким как стеноз (сужение) пищевода, его разрыв, требующий срочного вмешательства врачей. Любое химическое воздействие на слизистые органов пищеварения может также способствовать развитию онкологических заболеваний.

Врач также отметила, что химические ожоги желудка могут привести к развитию гастрита, язв, стеноза и даже разрыва стенки желудка с проникновением его содержимого в брюшную полость, что называется перитонитом.

Адвокат Елена Гурьева также высказала свое мнение по этому поводу, обозначив возможные юридические последствия для ответственных. "Родители несут ответственность за несчастные случаи с детьми, оставленными без присмотра, согласно статье 125 Уголовного кодекса РФ — "Оставление в опасности".

В данном случае взрослые допустили, что моющее средство для посуды оказалось в месте, доступном для ребенка, что привело к опасному для его жизни и здоровья положению. Теперь им грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года," сообщила юрист.