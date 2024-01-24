Минобороны РФ констатировало, что Киев совершил теракт, сбив самолёт Ил-76 над Белгородской областью

Минобороны РФ: Киев совершил теракт, сбив Ил-76 над Белгородской областью

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинская сторона произвела террористический акт, из-за которого рухнул самолет Ил-76 в Белгородской области, перевозивший военнопленных ВСУ. Это сообщение было опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

Фото: Вадим Савицкий

Защитники киевского режима поразили Ил-76 при помощи ЗРК из Харьковской области. Радиолокационными средствами российских ВКС был зафиксирован пуск двух украинских ракет.

В оборонном ведомстве убеждены, что киевские власти заранее знали о перевозке военнослужащих ВСУ для обмена. Но преступный украинский режим осуществил этот теракт с целью обвинить нашу страну в убийстве украинцев. Тем самым правительство Незалежной показало свою истинную натуру, пожертвовав жизнями своих граждан.

На фоне этого спикером Госдумы Вячеславом Володиным было поручено составить обращение к американскому конгрессу и бундестагу в связи со сбитым самолетом.

Стоит напомнить, что украинские СМИ вначале радостно отрапортовали об "уничтожение российского Ил-76 украинскими военными". Генштаб ВСУ сообщил, что самолёт якобы транспортировал ракеты для комплексов С-300. Но как только появились официальные данные о находившихся на борту военнопленных, резко стали убирать информацию.