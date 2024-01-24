Крушение самолёта под Белгородом забрало жизнь 74 человек

Гладков: Трагедия в белгородском небе унесла жизни 74 человек

1:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Белгородской области произошло крушение самолёта Ил-76 24 января 2024 года. Как сообщает губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков, самолёт упал в поле недалеко от населенного пункта.

Фото: flickr.com by bomberpilot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generi

"Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия" - написал он.

На борту было 74 человека.

К месту происшествия в настоящее время направляется комиссия для установления причин катастрофы.

Telegram-канал Shot также сообщает о том, что в небе бы отчётливо зафиксирован след от удара ракеты по самолёту.

В украинские СМИ также появилась информация о том, что Ил-76 был сбит силами ВСУ.

После трагедии в комитете по обороне ГД заявили, что самолёт сбили тремя ракетами американского ЗРК Patriot или IRIS-T SLM.

"Украину следует признать террористическим государством и перестать оказывать ему военную помощь" - заявил и в Госдуме.

Ранее сообщалось о том, что пилоту упавшего в Афганистане самолета грозит тюремный срок. Компания "Атлетик Групп", которая принадлежит супруге пилота Екатерине Агаповой, никогда не осуществляла пассажирские перевозки и не имела на это лицензии. Для осуществления полётов, самолёт использовала компания "Джер аэро", которая принадлежит Грачёву и второму пилоту — Дмитрию Белякову. Эти факты побудили Следственный комитет возбудить дело по статье: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Супругам грозит до десяти лет тюремного заключения.