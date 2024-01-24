"Украинская правда" отредактировала информацию о том, что Ил-76 сбили ВСУ

"Украинская правда" сообщила, что ВСУ сбили Ил-76, но позже удалила это сообщение

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В СМИ комментируют падение Ил-76, которое произошло днем 24 января в Корочанском районе.

Фото: flickr.com by bomberpilot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generi

Известно, что на борту рухнувшего судна перевозили 65 пленных солдат ВСУ. Они летели в Белгородщину для обмена. Кроме них, на борту были шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, сообщило Минобороны РФ.

В издании "Украинская правда" появилась информация о том, что самолет был сбит украинскими военными. Но сейчас там говорится только о падении судна. Информация о том, что его сбили украинские военные, со ссылкой на источник в ВСУ — удалена. До этого издание сообщало, что Ил-76 перевозил ракеты для комплексов С-300, которыми "русские обстреливают Харьковщину".

Официальные украинские власти пока не комментируют инцидент, пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Киевский режим поторопился принять ответственность, после того, как оказалось, что на борту были пленные украинцы. Также, по официальной версии, рядом с местом катастрофы видели следы от украинской ракеты ПВО.