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Врач Власов: девочке, которая пострадала от жидкого азота в парке "Zaмания", крупно повезло

1:36
Происшествия

В столице во время праздника в семейном парке "Zамания" в ТЦ "Калейдоскоп" произошел несчастный случай с десятилетней девочкой, которую аниматор облил жидким азотом. Мать девочки приобрела билет на программу стоимостью 42 тысячи рублей, ничего не подозревая о том, что в шоу будет использоваться опасное вещество.

Врач Власов: девочке, которая пострадала от жидкого азота в парке "Zaмания", крупно повезло
Фото: openverse.org by Sergei Golyshev (AFK during workdays) is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Инцидент произошел, когда аниматор предложил участникам праздника охладить свои напитки, после чего неожиданно облил ребенка азотом. Сразу была вызвана скорая помощь, и медицинские специалисты зафиксировали ожоги второй степени на руках и ногах девочки.

Доктор медицинских наук Василий Викторович Власов подчеркнул, что азот является полезным веществом, но его использование требует осторожности. Он отметил, что жидкий азот при неправильном обращении может вызвать обморожение, но в данном случае, видимо, речь идет о поверхностном воздействии.

Эксперт подчеркнул, что правильное обращение с азотом делает его безопасным, и вспомнил два случая, когда люди пострадали из-за неверного использования безвредных веществ. Он подчеркнул, что даже безобидные вещества, такие как закись азота, могут привести к трагическим последствиям, если использовать их неправильно, сообщает RuNews24.

Власов подчеркнул полезность азота для охлаждения пищи и заверил, что в умелых и осторожных руках это вещество безопасно. Он выразил мнение, что в данном случае аниматоры, возможно, неосторожно обращались с веществом, что привело к происшествию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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