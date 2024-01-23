ФАС возбудило дело против конкурента МГУ

ФАС защитила МГУ от недобросовестного конкурента

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) защитила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова от действий недобросовестного конкурента, который пытался воспользоваться престижным статусом университета в своих интересах. Согласно информации, предоставленной "Известиям" антимонопольным органом 22 января, МГУ обратился в службу, обнаружив нарушение антимонопольного законодательства со стороны АНО ДПО "Учебный центр русского языка Московского государственного университета".

Служба пояснила, что указанная организация использовала в своем названии и в доменном имени сайта обозначение МГУ, что могло создать ложное впечатление у потенциальных клиентов о причастности учебного центра к деятельности университета и способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами.

ФАС вынесла предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Организация частично исполнила предупреждение, изменив свое название, но продолжила использовать доменное имя сайта с обозначением МГУ. В результате ФАС начала антимонопольное дело, при этом комиссия установила, что использование обозначения "Учебный центр МГУ" нарушает Закон о защите конкуренции.

Организации и ее руководителю были наложены штрафы, а учебному центру было предписано изменить доменное имя. На данный момент организация предпринимает необходимые шаги для исполнения предписания, сообщили в ФАС.