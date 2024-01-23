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Пилоту упавшего в Афганистане самолета грозит тюремный срок

Пилоту разбившегося в Афганистане самолета Грачеву грозит до десяти лет тюрьмы

1:09
Происшествия

Аркадию Грачёву — пилоту Falcon 10, рухнувшего в Азии, угрожает тюрьма, передаёт Telegram-канал Mash.

Пилоту разбившегося в Афганистане самолета Грачеву грозит до десяти лет тюрьмы
Фото: flickr.com by abdallahh is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Выяснилось, что компания "Атлетик Групп", которая принадлежит супруге пилота Екатерине Агаповой, никогда не осуществляла пассажирские перевозки и не имела на это лицензии. Для осуществления полётов, самолёт использовала компания "Джер аэро", которая принадлежит Грачёву и второму пилоту — Дмитрию Белякову. Эти факты побудили Следственный комитет возбудить дело по статье: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Супругам грозит до десяти лет тюремного заключения. По последней информации, причиной крушения самолета стал неправильный расчет топлива, а также сильный ветер.

Напомним, российский частный самолет, летевший из Таиланда в Москву, совершал санитарный рейс. Борт должен был доставить в московскую клинику тяжело заболевшую на отдыхе россиянку Анну. Её сопровождал муж, предприниматель Анатолий Евсюков. Состояние женщины контролировали два медика. Пилоты и врачи при крушении выжили, а чете Евсюковых спастись не удалось.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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