В Свердловской области грудной младенец умер в своей кроватке из-за того, что на него было брошено большое количество вещей

В Следственном комитете раскрыли результаты вскрытия погибшей из-за удушья девочки

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Свердловской области грудной младенец умер в своей кроватке из-за того, что на него было брошено большое количество вещей. Пока не было предпринято никаких уголовных мер.

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После смерти пятимесячной девочки в Первоуральске началась проверка со стороны следователей. Уголовное дело пока не было возбуждено. Тело ребенка отправлено на медико-судебную экспертизу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области, сообщает Царьград.

Аутопсия выявила, что смерть младенца не имеет криминального характера, то есть, ребенка не избивали и не задушили. Сотрудники правоохранительных органов опросили как родителей, так и соседей.

"В настоящее время изучается характеристика семьи, а также медицинская документация. Решение по проведенной проверке будет принято после анализа данных", — поделились в Следственном управлении.