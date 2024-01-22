В Свердловской области грудной младенец умер в своей кроватке из-за того, что на него было брошено большое количество вещей. Пока не было предпринято никаких уголовных мер.
После смерти пятимесячной девочки в Первоуральске началась проверка со стороны следователей. Уголовное дело пока не было возбуждено. Тело ребенка отправлено на медико-судебную экспертизу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области, сообщает Царьград.
Аутопсия выявила, что смерть младенца не имеет криминального характера, то есть, ребенка не избивали и не задушили. Сотрудники правоохранительных органов опросили как родителей, так и соседей.
"В настоящее время изучается характеристика семьи, а также медицинская документация. Решение по проведенной проверке будет принято после анализа данных", — поделились в Следственном управлении.
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