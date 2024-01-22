Мужчина и ребенок стали жертвами пожара в частном доме в Невьянске

На Урале самодельный электрообогреватель стал причиной смерти мужчины и ребенка

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина и ребенок стали жертвами пожара в частном доме в Невьянске. Вероятно, короткое замыкание и возгорание самодельного обогревателя послужили причиной этой трагедии.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Согласно информации пожарных дознавателей, в доме отсутствовали автономные пожарные извещатели. По словам представителей ГУ МЧС РФ по Свердловской области, именно они могли бы вовремя сигнализировать, разбудить обитателей дома и предотвратить произошедшее бедствие, сообщает "Царьград".

Пламя, разгоревшееся в результате пожара, охватило площадь 120 квадратных метров. В тушении происшествия принимали участие 4 единицы техники и 13 человек личного состава. К счастью, двум людям удалось спастись — женщине и ребенку.